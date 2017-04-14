Сутки в АТО: 65 обстрелов со стороны боевиков, 2 бойца ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики 65 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне проведения АТО на Донбассе, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.Центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление. Так, в районе Водяного, по украинским позициям боевики били из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Широкино накрывали огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия боевики открывали огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применялись в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем били по позициям ВСУ вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров обстреливались защитники под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой.

Из стрелкового оружия были обстреляны защитники Старогнатовки. Снайперы боевиков активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого."На донецком направлении, по украинским позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливали из минометов калибра 82-мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП.

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