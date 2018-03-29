Сутки в АТО: Боевики 54 раза обстреляли позиции украинских защитников

На Донбассе за прошлые сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этомв четверг, 29 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП - по укреплениям возле Павлополя и Гнутово", - говорится в сообщении.

Также 82 мм минометы враг применил возле Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем были обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков.

Кроме того, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку от Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции украинских военных возле Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.