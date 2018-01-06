Сутки в АТО: боевики час обстреливали позиции ВСУ на Светлодарской дуге

Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и далее нет. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли наших защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии - из минометов калибра 82 мм.

Украинские военные огонь не открывали, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где оказана необходимая врачебная помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.