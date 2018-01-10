Сутки в АТО: Двое украинских военных были ранены на Донбассе

Вследствие обстрелов на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий, однако двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики применили пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала из ручного противотанкового гранатомета вели обстрелы в районе Луганского, а впоследствии, из стрелкового оружия - в районе Майского.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс- центра штаба АТО за 9 января 2018 года Полного соблюде... Posted by Пресс- центр штаба АТО on Tuesday, January 9, 2018

На Донецком направлении они нарушали перемирие на Приазовье: вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам вблизи Павлополя.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела сил АТО со стороны боевиков. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Если ночь прошла тихо, то днем наемники открывали огонь даже с большого - 120-го калибра. Накануне вечером мины ложились и на Светлодарской дуге. Режим тишины враг использовал для мощных укреплений.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что террористы используют перемирие для обустройства новых огневых позиций, которые размещают в пределах населенных пунктов.