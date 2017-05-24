Сутки в АТО: Под Авдеевкой боевики бьют из "Градов", 1 боец ВСУ ранен InfoResist

За прошедшие сутки боевики совершили 53 обстрела позиций ВСУ в зоне проведения АТО на Донбассе, в результате которых один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На приморском направлении боевики совершили 29 обстрелов позиций ВСУ. В частности, из минометов калибра 120-мм боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Широкиного, из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного, из минометов калибра 82-мм - Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.

На донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ боевиками. Позиции ВСУ в южном пригороде Авдеевки и жилой сектор города боевики обстреливали из РСЗО "Град", минометов калибра 120-мм и артиллерии калибра 152-мм, в результате чего, 1 мирный житель города ранен, разрушены полностью 4 жилых дома, более 10 - повреждены. Кроме того, из минометов калибра 120-мм боевики обстреливал позиции ВСУ в районе Песок.

"На луганском направлении боевики совершили 11 обстрелов позиций ВСУ. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции украинских военных в районах Крымского и Валуйского, из крупнокалиберных пулеметов - Новоалександровки и Новозвановки", - сообщили в штабе АТО.

InfoResist.org