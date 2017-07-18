Сутки в АТО: под минометным огнем Авдеевка и Лебединское

В зоне АТО в конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования увеличили количество обстрелов позиций украинской армии на Донецком направлении.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр АТО.

."Начиная с 19 и почти до 23 часов, с нескольких направлений, враг из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия бил по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. В результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один травмирован. Кроме того, вечером боевики из минометов и гранатометов накрывали наши позиции возле Песок, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоолександровке. Также около 23 часов преступники вели огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

На Мариупольском направлении, почти в полночь, враг обстрелял из минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Всего за прошлые сутки бандформирования 17 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил ранение, еще один травмирован. Силы АТО 10 раз открывали ответный огонь.