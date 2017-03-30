Сутки в АТО: погибли двое военных, трое получили ранение

Двое украинских военнослужащих погибли и трое получили ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) 29 марта.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За сутки погибли два украинских защитника, еще трое получили ранения", - сказано в нем.

Также сообщается, что боевики 83 раза обстреляли позиции сил АТО 29 марта.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм", - сказано в нем.

В частности на мариупольском направлении боевики обстреляли из 122- милиметровых артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, танков и БМП опорные пункты сил АТО возле Широкино, Гнутово, Водяного, Маринки, Павлополя.

Также неподалеку Гнутово и Водяного активизировались снайперы.

На донецком направлении противник вел огонь из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, танков и БМП по позициям рядом с Троицким, Авдеевкой, Луганским, Каменкой и Невельским.

На луганском направлении боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Калиново-Попасная, а также по позициям неподалеку Крымского, Станицы Луганской и Новоалександровки.

Для снижения огневой активности противника подразделения сил АТО открывали ответный огонь.

Напомним, 29 марта штаб АТО сообщил, что Авдеевка Донецкой области снова обесточена.

Боевики 61 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 28 марта.