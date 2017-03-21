Сутки в АТО. Трое погибших, 12 раненых

За прошедшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 60 раз - погибли трое военнослужащих, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 21 марта.

"Ситуация в районе проведения АТО остается неспокойной, но контролируемой ВС Украины", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении под минометным огнем боевиков оказались укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Луганского и Каменки. По позициям в районе Авдеевки огонь открывался из пулеметов, гранатометов, минометов, а позже стреляли из танка.

На Луганщине противник проявлял наибольшую активность вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки, обстреливая украинских воинов из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям возле Трехизбенки стреляли из противотанковых управляемых ракет.

"Горячее всего вчера было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор, враг начал бить по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм", - отметили в штабе.

Также под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались позиции морпехов неподалеку Лебединского и Талаковки. Ударам минометов 120-мм и 82- мм калибра боевики подвергли защитников Широкино, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем обстреливались украинские позиции возле Широкино, Водяного, Новотроицкого и Гнутово. Кроме того, возле Широкино боевики обстреляли морпехов из вооружения БМП и танка.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских военных за минувшие сутки.

Накануне волонтеры сообщали об обострении ситуации под Мариуполем.