Сутки в АТО: враг 69 раз нарушил "тишину", 11 бойцов ранены

За минувшие сутки боевики 69 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 69 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакиного. Также 120 мм минометы агрессор применил по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутового и Пищевика, а минометы калибра 82 мм - в районе Широкиного и Водяного. Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и Шахты "Бутовка", с БМП - возле Водяного, Пищевика и Гнутового, а из стрелкового оружия - в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы. Читайте также: Штаб АТО: 28 вражеских обстрелов за день, ранены четверо бойцов

На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии и неоднократно из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции под Луганским. Также 120 и 82 мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганського и Троицкого. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по нашим позициям под Новоселовкой, из вооружения БМП - вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов - возле Валуйского, крупнокалиберных пулеметов - в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия - под Новгородским.

Штаю сообщает, что в результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников - получили боевое травмирования.