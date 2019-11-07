Сутки в ООС: 10 обстрелов, четверо раненных

За прошедшие сутки 6 ноября, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) четыре украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов: возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды недалеко от Водяного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: неподалеку от Травневого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и АГС.

С начала суток 7 ноября противник провел два обстрела. Вблизи Водяного велся огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 6 ноября противник 7 раз нарушил режим прекращения огня.