Сутки в ООС: 17 вражеских обстрелов и один раненый

Daria Trokhimovich 26 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил Украины получил ранение, всего было 17 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС по состоянию на 7 утра 27 декабря.

9 обстрелов украинских позиций в четверг зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (рядом с Невельском, Красногоровкой, Васильевкой, Авдеевкой, Старогнатовкой, Водяным и Лебединским) и 8 обстрелов позиций группировки "Север" (рядом с Южным, Новгородским, Крымским, Троицким, Старым Айдаром, Травневым, Шумами и Орехово).

26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня: из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета у Гладосово. Потерь в ОС нет.

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