Сутки в ООС: 18 обстрелов, 2 погибших, 1 ранен

За сутки в ООС 11 сентября два украинских военных погибли и один ранен

Сепаратисты 18 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 11 сентября сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс- центр штаба ООС в четверг, 12 сентября.

В результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку желобки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцева - из гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из стрелкового оружия.

Напомним, что ранее за предыдущие сутки, 10 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 19 раз: шесть военных получили ранения.

Также сообщалось, что за сутки, 9 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 13 раз, ранен один военный.