Сутки в ООС: 30 обстрелов, 1 погибший, 6 раненных

Один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 3 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что противник 30 раз нарушил режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 14 раз, в районе "Восток" - 16 раз.

11 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки 1 украинских военнослужащий погиб, 3 получили ранения, еще 3 - боевые травмы. По данным разведки, четвертого июля 2 боевика погибло и 1 ранено.

С начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщалось, боевики 3 июля осуществили 29 обстрелов позиций украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил.