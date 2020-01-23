Сутки в ООС: Боевики 6 раз нарушили режим "тишины", один украинский военный погиб

За минувшие сутки на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 4 обстрела.

Рядом с н. п. Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; рядом с н. п. Водяное - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета и в районе н. п. Шумы - из автоматических гранатометов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате обстрела с начала текущих суток один военный получил ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что желал бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путины обмен пленными и вопрос крымских татар, если удастся провести встречу в Израиле во время Всемирного форума Холокоста.