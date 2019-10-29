Сутки в ООС: Боевики открывали огонь 16 раз, погибших и раненых нет

В течение суток на Донбассе боевики совершили 16 обстрелов, применяя минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов.

Дважды - неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза - возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного и Красногоровки - из автоматических гранатометов; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия; возле Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов.

Пять раз - у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из АГС; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; возле Травневого - из автоматических гранатометов.

В результате обстрелов потери среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.