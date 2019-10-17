Сутки в ООС: Боевики открывали огонь 30 раз, один боец погиб, еще один ранен.

В районе боевых действий в течение минувших суток, 16 октября, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения, передает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы зафиксированы возле Водяного, Авдеевки, Песков, Лебединского, Марьинки, Пищевика, Чермалыка, Талаковки, Новомихайловки и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли защитников Луганского, Зайцевого, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

По данным штаба ООС, противник обстреливал позиции наших бойцов из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один - получил ранения. С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности не проявляли.

Ранее при пересечении линии разграничения в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемого "батальона "Заря" "ЛНР".