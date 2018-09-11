Сутки в ООС: Боевики стреляли 24 раза, один военнослужащий погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки, 10 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечено, что противник трижды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорское, Шумы, Пивденное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Минометы калибром 120 мм применялись в районе Луганского, минометы калибром 82 мм - вблизи Крымского. Позиции ООС под Водяным оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены, четверо ранены.

С начала суток враг, 11 сентября, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.