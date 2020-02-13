Сутки в ООС: Боевики трижды нарушили режим перемирия, потерь нет

За минувшие сутки на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Север".
Вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета; возле Пивденного боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 12 февраля, в результате обстрелов потери среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
Ранее сообщалось, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске передала уточненный список лиц, которых необходимо освободить.