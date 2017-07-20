Сутки в зоне АТО: 21 обстрел боевиков, четыре воина ВСУ погибли

Минувшие сутки, в зоне АТО, вновь завершилась увеличением обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Штаб АТО после 18 часов, на Луганском направлении, враг из вооружения БМП обстреливал наши позиции в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станицы Луганской.

В конце суток силы АТО имели и потери. Около 18 часов в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое получили ранения.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали наши опорные пункты в Водяное и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20 часов противник бил из минометов калибра 82 миллиметра.

На Донецком направлении банд формирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23 часов преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала враждебная БМП.

Стоит добавить, что незаконные вооруженные формирования цинично пренебрегая "хлебным" перемирием продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так вчера, около 19 часов, бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22 часов вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.

В целом на протяжении вчерашней суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо наших военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь.

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