Сутки в зоне АТО: погиб один боец, семь пострадали

За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно, и из оружия запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении враг активизировался около Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки - обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок нашей обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов калибра 82- мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наши опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки - вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В общем, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов. В результате действий агрессора, к сожалению, погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитника получили боевые травмирования.

Hronika.info

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