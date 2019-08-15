Сутки в зоне ООС: 13 обстрелов, есть погибший

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за минувшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с запрещенной Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.