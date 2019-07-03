Свитолина на отказе соперницы прошла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на отказе соперницы прошла во второй круг Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян снялась при счете 7:5, 5:6. Отметим, что две недели назад Элина проиграла ей на турнире в Бирмингеме.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции.

Лучший результат на турнире лучшая теннисистка Украины показала 2017 года, когда дошла до четвертого круга.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2019 Элина Свитолина обыграла в двух сетах австралийку Дарью Гаврилову.