Свитолина победила на австралийском турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила белоруску Александру Саснович на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене Австралия.

Об этом сообщил Укринформ.

Свитолина очень уверенно начала финальный матч и выиграла первые три гейма.

Взяв две подачи соперницы, украинка выиграла первый сет 6: 2. Во втором сете преимущество Свитолина была даже более очевидной, она победила со счетом 6: 1.

Призовой фонд составил 894,7 тыс. долларов.

Отметим, что это десятый титул в карьере Элина Свитолина. Дебютный успех на соревнованиях категории Premier принес украинцы больше 190 000 долларов призовых и 470 рейтинговых очков, что позволит ей 8 января подняться на четвертую строчку в мировом рейтинге WTA.