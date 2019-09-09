Свитолина поднялась на третью строчку рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина повторила личный рекорд, который установила по итогам US Open в сезоне 2017 года.

Теннисистка из Украины Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата США по теннису поднялась с пятой на третью строчку рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации), сообщает официальный сайт организации.

На US Open 2019 Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла американке Серене Уильямс. Это помогло украинке подняться с пятой на третью строчку женского мирового рейтинга.

Этот результат - повторение личного рекорда Свитолиной. В 2017 году украинка уже занимала третью позицию рейтинга WTA.

Первой ракеткой мира стала австралийка Эшли Барти. Победительница US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады поднялась с 15-й на пятую позицию.

Другая украинка Даяна Ястремская поднялась на 30 строчку рейтинга, что является ее личным рекордом.

В список из 100 лучших теннисисток мира попали еще две украинские спортсменки: Леся Цуренко (68 место) и Катерина Козлова (74).