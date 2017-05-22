Свитолина стала шестой ракеткой мира

Главной новостью прошедшей недели стала победа украинки Элины Свитолиной на престижном римском турнире категории Premier 5.

Воскресный триумф стал для 22-летней теннисистки четвертым в сезоне и самым серьезным в карьере.

Данный успех позволил Элина установить новый личный рекорд в рейтинге WTA - ни Свитолина, ни кто-либо другой из украинских теннисисток ранее не поднимались выше 10-й строчки. Теперь же главная надежда украинского тенниса разом прибавила 6 позиций и расположилась на шестом месте в табели о рангах WTA!

Рейтинг WTA от 22 мая:

1 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 7035 2 (2). Серена Уильямс (США) - 6110 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6100 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5790 5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4636 6 (11). Элина Свитолина (Украина) - 4575 7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480 8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330 9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310 10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) - 4095 11 (12). Винус Уильямс (США) - 3941 12 (10). Каролин Возняцки (Дания) - 3915 13 (13). Мэдисон Киз (США) - 3163 14

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