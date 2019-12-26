Сводка ООС: боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, информирует штаб ООС.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин; два раза неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.