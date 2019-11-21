Сводка ООС: новые обстрелы, ранены 7 военнослужащих

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, информирует штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы: неподалеку Березового - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

вблизи Южного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Гладосового - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковского - из стрелкового оружия.

Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Напомним, РФ 18 ноября передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров, которые прибыли в Очаков после возвращения из российского плена, понадобится три месяца.