Сводки штаба ООС: 5 обстрелов, есть раненый

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"1 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг пять раз нарушал запрет на использование любого оружия... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, - говорится в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Павлополя - из крупнокалиберного пулемета, рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды - неподалеку Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также в районе н.п. Крымское - из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано, - добавили в штабе.