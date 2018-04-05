Священник о Страстной пятнице

В Страстную пятницу принято рассказывать и слушать о страстных событиях в Иерусалиме.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Священник объяснил, что Страстная пятница начинается вечером в четверг, когда в храмах начинают читать 12 страстных Евангелий, рассказывать об ужасных и страстных событиях, которые происходили в Иерусалиме.

"И Господь восходит на крест, Господь приносит себя в жертву за нас с вами. И, на самом деле, путь христианина - это тоже путь на Голгофу. Но для нас, христиан, крест не является орудием убийства и казни. Он является символом победы над смертью, символом Воскресения. Ведь на самом деле, когда мы прославляем крест, мы славим и Воскресение. И даже на Пасху, когда будем петь "Христос Воскрес", будем вспоминать, что он "смертью смерть попрал", - отметил Коваленко.

По его словам, в 2018 году Великая тихая суббота совпадает с праздником Благовещения Девы Марии, в связи с чем благая весть о Воскресении Христовом в этом году соединяется с Благовещением.

"Суббота называется тихой, потому что мы, как правило, меньше говорим в этот день. И уже сосредотачиваемся на том, что должно произойти в пасхальную ночь. Уже храмы и дома наши убраны. Мы день за днем прошли за Христом Страстную неделю, прожили ее, продумали и сделали добрые дела, очистили свою совесть исповедью. И все идем на пасхальное богослужение. И должны помнить, что в той книге, по которой церковь совершает пасхальную службу, написано: "Будет известно всем, что ни куличи, ни яйца, ни сыр, ни мясо не являются Пасхой. Пасха - сам Христос. И только тот, кто причащается, истинно вкушает Пасху", - резюмировал священнослужитель.