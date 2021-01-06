Святвечір або Кутя: Традиції та обряди святкування в Україні

Святвечір – останній день Різдвяного посту, у цей день заборонено їсти до появи першої зірки

Святвечір за юліанським календарем святкують 6 січня, він має велике значення для православних християн – вважається, що саме в цю ніч народився Ісус Христос.

Розповідаємо детально, як відзначають Святвечір в Україні.

6 січня – це останній день Різдвяного посту і цього дня нічого не можна їсти до появи на небі першої зірки, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Традиційні страви на Святвечір

В останній день посту стіл накривають щедрий, проте пісний. Обов’язковою має бути кількість страв – 12, вони символізують апостолів.

Головні страви – кутя та узвар. Кутя має особливе значення на святковому столі, а кожен її інгредієнт є певним символом.

Зерно символізує плідне і вічне життя, воскресіння і кругообіг днів, тобто зерно в різдвяній куті символізує безсмертя або переродження душі.

Макове молоко з медом — це символ достатку і плодючості землі.

Мед окремо символізує солодкість і земні втіхи.

Мак і горіхи означають багатство і родючість.

Якщо різдвяна кутя ситна, багата і смачна, значить — майбутній рік таланитиме, він дасть багатий урожай і домівка буде сповнена достатку.

Інші страви на столі мають бути пісними: переважно готують пісні голубці, рибу, вареники, пиріжки, пампушки, деруни, борщ.

За столом має зібратися вся сім'я. Трапеза починається з молитви, потім куштують головну страву вечора – кутю. Згідно з українською традицією, в цей вечір прийнято провідувати своїх батьків, хресних. Також у Святвечір заведено колядувати.

Головні атрибути святкового столу

Крім страв на столі мають бути інші, неїстівні, обрядові предмети:

- запалена свічка - символ готовності людини до зустрічі із Богом, свідчення віри, приналежності людини до Божественного світла.

- сіль - вказує на внутрішню суть людини.

- часник - символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості та здоров'я. Його розкладають по чотирьох кутках столу.

Під скатертину кладуть сіно – нагадування, що, народивши сина, Марія поклала його в ясла.

Забобони та прикмети Святвечора

Окрім того, що 6 січня не можна їсти до появи першої зірки, також забороняється:

- займатися важкою роботою;

- багато розмовляти під час святкового застілля;

- виходити з-за столу під час трапези;

- незаміжнім не можна сидіти на розі столу;

- зустрічати Різдво з боргами та колишніми образами;

- йти далеко від будинку, тому що весь рік будеш блукати;

- садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів.

У Святвечір варто вбратися в світлу одежу: чорний одяг в цей день - поганий знак, він віщує рік невдач та сліз. Також варто попросити вибачення у тих, кого скривдили, та вибачити образи іншим. І з легким серцем відзначати Різдво Христове.

Західна iнформаційна корпорація

https://zik.ua