Святвечір або Кутя: Традиції та обряди святкування в Україні

Святвечір – останній день Різдвяного посту, у цей день заборонено їсти до появи першої зірки
Святвечір за юліанським календарем святкують 6 січня, він має велике значення для православних християн – вважається, що саме в цю ніч народився Ісус Христос.
Розповідаємо детально, як відзначають Святвечір в Україні.
6 січня – це останній день Різдвяного посту і цього дня нічого не можна їсти до появи на небі першої зірки, яка сповістила про народження Ісуса Христа.
Традиційні страви на Святвечір
В останній день посту стіл накривають щедрий, проте пісний. Обов’язковою має бути кількість страв – 12, вони символізують апостолів.
Головні страви – кутя та узвар. Кутя має особливе значення на святковому столі, а кожен її інгредієнт є певним символом.
Зерно символізує плідне і вічне життя, воскресіння і кругообіг днів, тобто зерно в різдвяній куті символізує безсмертя або переродження душі.
Макове молоко з медом — це символ достатку і плодючості землі.
Мед окремо символізує солодкість і земні втіхи.
Мак і горіхи означають багатство і родючість.
Якщо різдвяна кутя ситна, багата і смачна, значить — майбутній рік таланитиме, він дасть багатий урожай і домівка буде сповнена достатку.
Інші страви на столі мають бути пісними: переважно готують пісні голубці, рибу, вареники, пиріжки, пампушки, деруни, борщ.
За столом має зібратися вся сім'я. Трапеза починається з молитви, потім куштують головну страву вечора – кутю. Згідно з українською традицією, в цей вечір прийнято провідувати своїх батьків, хресних. Також у Святвечір заведено колядувати.
Головні атрибути святкового столу
Крім страв на столі мають бути інші, неїстівні, обрядові предмети:
- запалена свічка - символ готовності людини до зустрічі із Богом, свідчення віри, приналежності людини до Божественного світла.
- сіль - вказує на внутрішню суть людини.
- часник - символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості та здоров'я. Його розкладають по чотирьох кутках столу.
Під скатертину кладуть сіно – нагадування, що, народивши сина, Марія поклала його в ясла.
Забобони та прикмети Святвечора
Окрім того, що 6 січня не можна їсти до появи першої зірки, також забороняється:
- займатися важкою роботою;
- багато розмовляти під час святкового застілля;
- виходити з-за столу під час трапези;
- незаміжнім не можна сидіти на розі столу;
- зустрічати Різдво з боргами та колишніми образами;
- йти далеко від будинку, тому що весь рік будеш блукати;
- садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів.
У Святвечір варто вбратися в світлу одежу: чорний одяг в цей день - поганий знак, він віщує рік невдач та сліз. Також варто попросити вибачення у тих, кого скривдили, та вибачити образи іншим. І з легким серцем відзначати Різдво Христове.
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