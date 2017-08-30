Сына нардепа передали Нестору Шуфричу на поруки

Сына нардепа от "Оппоблока" передали на поруки отцу Нестору Шуфричу.

"Врачи говорят что жизнь Алексею получится спасти. Это событие глубоко потрясло нашу семью. Стечение обстоятельств, которое произошло в субботу вечером, стало причиной ДТП", - сказал Шуфрич после заседания суда.

Отметим, врач из Тель-Авива Роман Гольдман отметил, что потерпевшего вследствие данной аварии Алексея Мельниченко сейчас обследуют, в его состоянии здоровья возможны изменения.

Нестор Шуфрич подчеркнул, что будет делать все, чтобы последствия аварии были минимизированы, и подчеркнул, что его сын не будет бежать из страны.

Касательно причины автомобильной аварии, Нестор Шуфрич сказал, что его сын, находясь за рулем, не увидел пешехода, так как избегал столкновения с пожилой женщиной и ребенком на предыдущем пешеходном переходе.

По мнению тех людей, у которых есть опыт, ориентировочная скорость автомобиля была 60-75 км/час. Это превышение, безусловно, - отметил депутат.

Нестор Шуфрич добавил, что его сын фактически будет находиться под домашним арестом после того, как суд отпустил его на поруки.

Отвечая на вопрос, принадлежит ли Bentley бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому, Нестор Шуфрич сказал: "Не могу ни опровергнуть это, ни подтвердить. Мне сказали, что эта машина продавалась. Был аванс на покупку от кого-то из близкого окружения Николая - у меня нет ни подтверждения, ни опровержения, что эта машина принадлежала кому-то из окружения Николая".