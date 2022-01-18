ІТ-компанія у Києві відмовила програмісту у посаді через небажання говорити російською

Відповідно до мовного закону роботодавці не мають права вимагати від працівників використовувати іншу мову, ніж державна.

“Останніми днями ми стали свідками чергового скандалу на мовному ґрунті. Програмісту відмовили в наступному етапі співбесіди через те, що він не захотів в компанії спілкуватися недержавною мовою”, - сказав Кремінь.

Уповноважений нагадав, що відповідно до статті 20 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка регламентує використання державної мови у сфері трудових відносин, ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна

“Більше того, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 14 липня 2021 наголосив на тому, що “громадянин України не має обов’язку володіти іншою мовою, ніж державна.Тому для відомих компаній спілкування державною мовою має стати не лише підтвердженням їх престижу і класу, а й, насамперед, поваги до Законів України”, - додав Кремінь.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала IT-компанію ТОВ «АНДЕРСЕНЛАБ» вжити заходів для поновлення прав чоловіка на вакантну посаду, якому відмовили у працевлаштуванні через те, що він наполягав на спілкуванні виключно українською мовою.

«Уповноважений звернулася до керівництва компанії ТОВ «АНДЕРСЕНЛАБ» з вимогою провести роз’яснювальну роботу з працівниками кадрової служби товариства, вжити заходів для поновлення прав претендента на вакантну посаду та недопущення проявів дискримінації у майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у Офісі Омбудсмена під час моніторингу ЗМІ раніше було виявлено інформацію про відмову у Києві фахівцем з управління персоналом ТОВ «АНДЕРСЕНЛАБ» у працевлаштуванні претендента на вакантну посаду через те, що він наполягав на спілкуванні у колективі виключно українською.

Раніше громадянин Денис Водотієць опублікував у соцмережі LinkedIn пост, у якому розмістив переписку із працівниками компанії Andersen Lab. У ній, відповідно до скріну, співробітники цієї IT-компанії запитали у Водотійця, чи готовий він спілкуватися російською мовою, бо у них у компанії російська мова – основна.

Чоловік зі свого боку написав, що він розуміє російську, а спілкуватися може українською чи англійською.

У свою чергу працівники IT-компанії зазначили, що «на жаль, без російської мови не можемо вас розглянути».

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