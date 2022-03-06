Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук

Україна ініціює оголошення російської телеведучої Тіни Канделакі в міжнародний розшук через відкриту підтримку російського вторгнення.

Аби не бути голослівною, Венедіктова згадала пост Канделакі за 24 лютого. Тоді російська телеведуча заявила, що наша держава “далека від громадянського світу”, українцям варто чекати на “повернення Януковича”, а “державність України має відновитися”.

Венедіктова пояснила, що тепер Тіна Канделакі перебуває у статусі особи, підозрюваної у скоєнні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення ведучої у міжнародний розшук.

При спробі перетину кордону інших держав Тіну Канделакі затримають для екстрадиції в Україну.

Раніше Ірина Венедіктова анонсувала притягнення до відповідальності щонайменше 40 “відомих” росіян, які відкрито підтримали війну в Україні. Активні заклики прокремлівських зірок про те, що війська РФ заходять в Україну, аби “звільняти” українців, зафіксовані і вже аналізуються правоохоронцями.

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