Так, маски ефективні

Носіння обов’язкової маски зменшило кількість нових інфекцій у Німеччині до 75% і навіть до 90% в осіб старше 60 років. Як ніколи раніше, це показник охорони здоров'я з найкращим співвідношенням витрат/ефективності, говорять автори дослідження.

Про це пише швейцарське видання Le Temps.

Чи дійсно захищає носіння захисної маски? Питання риторичне, хоча і дуже конкретний, в той час, коли багато лідерів замислюються про реальну ефективність такої міри. Поза сумнівом, так, якщо дотримуватися результатів дослідження, опублікованого в п'ятницю, 4 грудня, в журналі PNAS. Німецько-данська група економістів стверджує, що захисні маски знизили кількість нових заражень приблизно на 47% через 20 днів після введення їх обов'язкового носіння в Німеччині.

Перш ніж прийти до такого висновку, автори проаналізували громадські епідеміологічні дані по 401 регіону Німеччини, котрі ідентифіковані відповідно до муніципального розподілу, і порівняли їх один з одним, щоб винести судження, чи є різниця між регіонами, де наказано носіння маски, і регіонами, які не зробили носіння маски обов'язковим, приділяючи особливу увагу тимчасового моніторингу сукупних випадків Covid-19 в цілому і на 100 тис. жителів.

У Тюрінгії Йена з населенням в 100-тис. жителів стала першим містом країни, який ввів таку міру в магазинах і громадському транспорті з 6 квітня, потім протягом місяця до нього приєдналися інші міста. Випадки Covid, які відбулися в Єні, порівнювалися з такими у контрольній групі, в даному дослідженні, це 6 міст, порівнянних з Йеной, але які не прийняли рішення про обов'язкове носіння маски.

Результат: автори говорять, що помітили значну різницю в нових випадках Сovid. "Наші розрахунки показують, що раннє впровадження захисних масок в Єні призвело до зниження числа нових випадків Covid-19 приблизно на 75% через 20 днів" - пише економіст Університету Південної Данії в Оденсе. Іншими словами, якщо в "безмасочном" місті реєструються 100 випадків за 20 днів, то в Єні реєструються тільки 25. В залежності від розглянутих регіонів, які вжили заходів в різні дати, оцінюється скорочення числа випадків захворювання коронавірусів від 15% до 75% протягом 20 днів, при середньозваженому значенні 47%.

Крім того, виходить, що зниження числа випадків найбільш різко виражено серед людей старше 60 років - на 90% менше заражень. Точно так же найбільший ефект спостерігався у великих містах, де щільність населення вища.

З огляду на сміховинну вартість захисних масок в порівнянні з вартістю більш радикальних заходів (закриття шкіл, ресторанів, загальний карантин, скасування хірургічних операцій і т. Д.), Автори вважають, що маски є економічно доцільний засіб уповільнення поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Цілком обґрунтовано вважати, що маски, призначені для обмеження розсіювання респіраторних крапель, однозначно дають шанс на успіх в боротьбі з пандемією. Хоча даних про Covid-19 як і раніше не вистачає, попередні аналогічні дослідження дозволили зробити зіставні висновки: було підраховано, що з квітня по травень цього року носіння маски запобігло 78 тис. заражень в Італії та 66 тис. в Нью-Йорку.