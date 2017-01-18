Так называемые власти Крыма пригласили скандальную Ле Пен на полуостров

Так называемые власти аннексированного Россией Крыма пригласили посетить полуостров кандидата в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая известна своей пророссийской позицией.

"В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые занимают позитивную позицию в отношении нашей республики", - сказал РИА Новости "вице-премьер" так называемого правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Чиновник" также надеется, что мнение Ле Пен о том, что оккупированный Крым якобы принадлежит России, "будет преобладать в мировой политике".

"Крым стал стимулирующим фактором переустройства международной ситуации. Все большее количество рационально мыслящих и реалистичных политиков отдает предпочтение решению вопроса о неотъемлемой принадлежности Крыма Российской Федерации", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", 17 января Ле Пен заявила, что в случае избрания ее президентом Франции, Крым будет признан "российским".

Позже в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что это заявление французского политика является ничтожным как с политической, так и исторической точки зрения.