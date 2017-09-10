Такое бывает раз в 500 лет: Урагану "Ирма" присвоили новую разрушительную категорию

Урагану "Ирма" присвоили новую разрушительную категорию, которой до этого времени не было в мире

Стерев с лица земли несколько островов в Карибском море, поломав там до 90% зданий, ураган "Ирма" задел Кубу и уже бушует на америкаському побережье. Ураган - размером с Францию. Скорость циклона невероятная - 300 километров в час. Погибли уже 24 человека. Миллион - пострадали. А по прогнозам - может быть и семь.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Ученые потрясены. Над Атлантикой образовались сразу три вихря: "Ирма", "Хосе" и "Катя". Обычно, такое бывает раз в 500 лет. Чем объяснить этот феномен, ученые еще думают. Но на американском континенте сейчас главная проблема, как выжить.

Райские уголки, куда уже не поехать в отпуска. Карибские острова - морская мечта миллионов - за несколько часов просто исчезли как туристический объект на неопределенное время.

Природный ужас на имя Ирма к острову Сан Мартен подкрадывается посреди ночи, с пронзительным свистом. Сквозь нулевую видимость слышны только страшные звуки.

В соседней Барбуде уничтожены дома, порты и дороги. Машины летали над головами. Люди буквально привязывали себя, до чего могли, веревками.

Ошеломленные жители Виргинских островов снимают голливудскую катастрофу просто в собственных домах. На Антигуа бизнесмены, которые держали отели, теперь даже не мечтают их восстановить.

А в Доминиканской Республике люди бегут в убежище.

Франция, Великобритания и Нидерланды отправляют спасать свои заморские территории - военные корабли и вертолеты. А также медиков, которые сами не уверены, выживут ли здесь.

Десятки разрушенных островов, не только сорваны крыши, а разгромлены стены, выкорчеваны деревья. Сила циклона достигала рекордных 300 километров в час. Для вихря даже пришлось придумывать новую, шестую, категорию опасности. До сих пор было пять. Гигантские самолеты, которые пытались вывезти людей, были для этого урагана игрушками.

В Украине такого ветра, на счастье, не найти. Но можно симулировать. При искусственном ветре схожей скорости тренируются парашютисты. Для защиты надевают спецкомбинезон и даже шлем. Что происходит с телом человека, который наталкивается на ветер скоростью 200 километров в час, журналистка ТСН решила испытать на себе. Удержаться на ногах - невозможно.

Урагана в 300 километров не выдерживают не только человеческие ноги и кирпичные стены - рушатся мировые экономики. В США в бюджет уже закладывают расходы на стихийные бедствия - до 7 миллиардов в год. Впрочем нынешний президент Дональд Трамп до сих пор не верит в первопричины их образования - потепление Мирового океана. Вместо спасать планету от чрезмерного потребления, человечество придумывает сумасшедшие методы, как бороться с природой. Хотят разбивать тайфуны сверхзвуковыми самолетами, расстреливать лазерами, запускать искусственные облака и строить воздушные фермы, чтобы сбивать ветер с курса.

Убираться с пути Ирмы призвал американцев и президент Дональд Трамп со свои безопасной резиденции в Мэриленде, далеко от линии побережья.

Во Флориде под эвакуацию попали рекордные 7 миллионов людей. В магазинах закончились вода, еда и бензин, начались штурмы супермаркетов. Но несмотря на призывы властей, во Флориде осталось немало смельчаков, которые решили рискнуть. Среди них и украинец Алексей Бакай, который живет в Майами. Он в соцсети выкладывает фото и видео, что происходит в опустошенном городе.

Заливать штат начало посреди ночи по расписанию. Но хуже всего, что это расписание установили себе сами люди. Игры с планетой уже видно на карте, где за Ирмой, которая по размеру больше чем Франция, идут еще два урагана Хосе и Катя. Такая концентрация катаклизмов наталкивает на мысль, что убийственная шестая категория может оказаться и не последней.

Екатерина Шипко