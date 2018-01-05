Такого не было 30 лет: на США обрушился мощнейший снегопад

На США обрушился шторм Грейсон который уже назвали "циклоном-бомбой". Жертвами стали по меньшей мере 16 человек.

В частности, в южном штате США Флориде из-за шторма Грейсон впервые за последние тридцать лет выпал снег. Соответствующее видео публикует The Guardian, передает obozrevatel.com.

При этом метель продолжает нарастать, а температура воздуха - снижаться до рекордных отметок.

Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью- Йорке -28 градусов по Цельсию, передает ТСН.

Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем многих настоящих бомб.

В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим.

Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания.

Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.