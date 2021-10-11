Адвокат таксиста, в машині якого виявили тіло загиблого депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділенні за давання неправдивих свідчень. Про це адвокат повідомив ТСН.

Так, за словами адвоката, таксист збрехав щодо того, як саме Поляков потрапив в його автомобіль.

"Він дав свідчення. Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортний зупинці, а насправді йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і віз. Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже ", - заявляє адвокат.

Втім він заявляє, що з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділенні, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що з поліцією судитися не будуть.

"Він звичайний хлопець і просто хоче жити", - додав адвокат.

Водночас адвокат підтверджує, що попередні свідчення, що до машини померлий депутат сів у свідомості, але майже відразу у нього почалася нудота і ніби судоми шиї. Тому водій порушив правила, щоб доставити в лікарню. В цей час його і зупинила поліція, і поки депутату надавали допомогу правоохоронці, таксист зателефонував у швидку.

Згідно з даними журналістів, таксист виявився з кримінальним минулим. З 2017 він підсудний по ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми).

"08.11.2017 о 17.00 знаходячись в аеропорту "Бориспіль", здійснив переміщення людей через державний кордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С 1998 р.н. ", - йдеться у справі.

Як повідомляли Українські Новини, водія таксі з депутатом Верховної Ради Антоном Поляковим зупинила патрульна поліція за порушення правил дорожнього руху, після чого поліцейські намагалися реанімувати депутата.

За результатами розтину, смерть депутата наступила внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Пізніше начальник поліції Києва Іван Виговський повідомив, що загиблий Поляков перебував у стані алкогольного сп'яніння незадовго до смерті.