Італійський суд виправдав українського військового Марківа

Український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелі під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого героя, повністю виправдавши його", - написала омбудсмен.

Тепер військовослужбовець повернеться в Україну.

"Віталій Марків вільний і повертається в Україну", - написав у своєму Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.