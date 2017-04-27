Таможенники Венгрии задержали контрабандные сигареты и янтарь из Украины

В Венгрии таможенники обнаружили контрабанду 125002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца в транспортном средстве, которое выехало из Украины. Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору МП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Луценко.

Кроме того, по словам Луценко, руководство таможенного поста и отделения "Тиса" отстранили от службы.

Сьогодні митники Угорщини затримали в транспорті, що виїхав з України контрабанду 125002 пачок сигарет та 916 кілограм б... Опубліковано Юрієм Луценком 27 квітня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности Госпогранслужбы задержали на Закарпатье двух пограничников, которые способствовали контрабанде сигарет в Европу.