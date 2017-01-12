Тандит: Украина готова к обмену пленными с "ДНР/ЛНР" по формуле 228 на 48

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что украинская сторона готова к обмену пленными с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками по формуле "228 на 48".

По словам Тандита, данный обмен является инициативой Киева.

"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать (своих) 48. Беспрецедентное предложение", - заявил Тандит в эфире 5 канала.

При этом он подчеркнул, что накануне украинская сторона освободила 15 человек, в том числе 6 женщин. И добавил, что списки пленных Киеву предоставляют "ДНР/ЛНР".

Как сообщал MIGnews.com.uа, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что не все люди из объявленного списка так называемых Донецкой и Луганской народных республик хотят возвращаться назад к боевикам.