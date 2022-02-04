Технологічним обладнанням їдальні у ЗСУ забезпечені на 100%

Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик.

— Упродовж 2020–2021 років Департамент державних закупівель Міністерства оборони України згідно з наданими заявками Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ провів закупівлю та поставив до об’єднаних центрів забезпечення Командування Сухопутних військ і на продовольчий склад Командування Сил логістики необхідне новітнє обладнання в кількості 4311 одиниць та 11336 одиниць немеханічного обладнання, — зазначив офіцер.

За його словами, це дало змогу забезпечити їдальні та продовольчі склади військових частин у повному обсязі.

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