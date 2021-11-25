Телеканал СТБ вважає прикрою позицію учасниці шоу «Супермама», яка назвала Росію «нашою державою»

У відповідь на запит «Детектора медіа» щодо участі в шоу «Супермама» блогерки Діани Бакід, яка назвала Росію «нашою державою» на власній сторінці в Інстаграмі, пресслужба каналу повідомила: «Як телеканал СТБ та продюсери проекту «Супемама» розділяємо занепокоєння від очевидно прикрої позиції однієї з колишніх учасниць шоу, яка ймовірно за винагороду висловила підтримку одного з проектів держави-загарбника – мабуть або через відсутність досвіду або в силу якихось інших причин. Цю прикрість не нівелює те, що учасниця зняла цей пост».

Пресслужба зазначила, що з героїнями зйомок продюсери знайомляться до початку зйомок програм, але «жодним чином не впливає на їхнє життя поза участі в проектах» каналу. Також на каналі наголосили, що не підтримують позицію учасниці шоу.

Нагадаємо, що 21 листопада на каналі СТБ показали 33 випуск 4 сезону шоу «Супермама». Одна з чотирьох учасниць проєкту, харків’янка Діана Бакід на власні сторінці в інстаграмі виклала фото з рекламним проспектом сайту, який пропонує реформи в Російській Федерації. У тексті, що супроводжував фото, Бакід написала, що пишається Росією, креативністю її людей та назвала Росію «нашою державою2. Після звернення «Детектора медіа» до Бакід з проханням прокоментувати ситуацію, вона видалила пост, але на питання не відповіла.

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