Теннисистка Свитолина рассказала о статусе фаворитки и 1/4 Australian Open

Первая ракетка Украины признала, что очередная победа в турнире придает ей уверенности в себе и одновременно давит)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над чешской теннисисткой Денисой Аллертовой в третьем круге Australian Open (6:3, 6:0) и выход в четвертьфинал турнира. Статус одной из фавориток придает ей уверенности в себе и одновременно давит. Об этом Свитолина сказала на послематчевой пресс-конференции, передает iSport.ua.

"Сейчас я довольна своим выступлением. Статус одной из фавориток турнира добавляет немного давления, но и также уверенности в себе. На Ролан Гаррос также была в числе фавориток после своей победы в Риме. Я стараюсь играть один матч за раз, поскольку каждый готов к игре и заслуживает выступать в следующем раунде", - сказала спортсменка.

Она признала, что это нее был хороший старт сезона в Брисбене. По ее словам, это самый поздний матч, который ей приходилось играть за всю карьеру и она поблагодарила зрителей, что остались на стадионе до конца.

Также Свитолина сказала, что у Элизы Мертенс, с которой ей придется сразиться, также был хороший старт сезона и она "показывает хороший теннис", а потому будет "чрезвычайно трудный матч".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поздравил первую ракетку с победой в своем Twitter.

"Украинская теннисистка @ElinaSvitolina благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил ее за победу и сказал, что будет болеть и дальше "за нашу Элину".

Первая ракетка Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира. Об этом сообщает iSport.ua.

Ранее Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и украинку Марту Костюк в третьем.