Територіальна оборона в Україні: що варто знати і як підписати контракт

В Україні продовжують формувати територіальну оборону, наразі вона укомплектована на 70%. У кожному регіоні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один на район).

Розгортатимуть систему тероборони будуть у три етапи:

перший етап - в мирний період розгортаються бригади і батальйони, основою яких є військовослужбовці ЗСУ. До їхніх завдань входить командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони і захищатимуть територію за місцем свого проживання. Відтак кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб.

другий етап - формування резерву тероборони в особливий період. На цьому етапі за тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві тероборони, закріплять зброю. Її видаватимуть під час навчань або в разі виникнення окремих ситуацій.

третій етап - буде розглядатися питання про створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань у територіальних громадах. Це відбуватиметься лише після формування штату мирного часу і резерву для особливого періоду.

На скільки сьогодні укомплектована тероборона

Головнокомандувач ЗСУ під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%.

Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони.

"Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати", - наголосив він.

Глава держави звернувся до керівництва Києва та Київської області, Маріуполя, Одеси, Рівного, де найгірший стан комплектування підрозділів територіальної оборони, щоб у найближчі тижні було зроблено все необхідне.

Як підписати контракт

Щоб вступити до тероборони, потрібно підготувати такі документи:

заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;

висновок військово-лікарської комісії;

копії всіх сторінок паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);

характеристика з місця роботи\навчання;

копії документів про освіту;

кольорова фотокартка розміром 9х12.

Перед укладанням контракту на службу у резерві тероборони кандидати мають пройти медичне обстеження. Особи віком від 40 років повинні пройти військово-лікарську комісію, адже участь у резерві передбачає інтенсивну підготовку. Після медичної комісії людині мають надати висновок, чи можна її брати у війська тероборони.

Крім того, голова МВС Денис Монастирський анонсував перегляд кваліфікаційних вимог для вступу до територіальної оборони.

"Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області та держави в цілому" - сказав він.



