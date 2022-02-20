Територіальна оборона в Україні: що варто знати і як підписати контракт

В Україні продовжують формувати територіальну оборону, наразі вона укомплектована на 70%. У кожному регіоні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один на район).
Розгортатимуть систему тероборони будуть у три етапи:
перший етап - в мирний період розгортаються бригади і батальйони, основою яких є військовослужбовці ЗСУ. До їхніх завдань входить командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони і захищатимуть територію за місцем свого проживання. Відтак кожен батальйон налічуватиме до 600 осіб.
другий етап - формування резерву тероборони в особливий період. На цьому етапі за тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві тероборони, закріплять зброю. Її видаватимуть під час навчань або в разі виникнення окремих ситуацій.
третій етап - буде розглядатися питання про створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань у територіальних громадах. Це відбуватиметься лише після формування штату мирного часу і резерву для особливого періоду.
На скільки сьогодні укомплектована тероборона
Головнокомандувач ЗСУ під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%.
Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони.
"Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати", - наголосив він.
Глава держави звернувся до керівництва Києва та Київської області, Маріуполя, Одеси, Рівного, де найгірший стан комплектування підрозділів територіальної оборони, щоб у найближчі тижні було зроблено все необхідне.
Як підписати контракт
Щоб вступити до тероборони, потрібно підготувати такі документи:
заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
висновок військово-лікарської комісії;
копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);
характеристика з місця роботи\навчання;
копії документів про освіту;
кольорова фотокартка розміром 9х12.
Перед укладанням контракту на службу у резерві тероборони кандидати мають пройти медичне обстеження. Особи віком від 40 років повинні пройти військово-лікарську комісію, адже участь у резерві передбачає інтенсивну підготовку. Після медичної комісії людині мають надати висновок, чи можна її брати у війська тероборони.
Крім того, голова МВС Денис Монастирський анонсував перегляд кваліфікаційних вимог для вступу до територіальної оборони.
"Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області та держави в цілому" - сказав він.