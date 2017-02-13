Террористы 67 раз открывали огонь по позициям сил АТО

В зоне АТО в течение минувших суток было зафиксировано 67 обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Мариупольском направлении из минометов различных калибров булт обстреляны Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригоровку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригоровке - БМП.

На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Каменке, Луганскому. По позициям в районе Авдеевки вела огонь БМП противника. В Троицком, Новоселовке Второй и Каменке зафиксирована активность вражеских снайперов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

В штабе также добавили, что один украинских военнослужащий был ранен.

Напомним, в течение дня 12 февраля террористы 33 раза обстреляли позициий сил АТО.