Tesla начала производить доски для серфинга (фото)

Стоимость одной доски составит 2-5 тыс. долларов

Компания Илона Маска Tesla выпустила доски для серфинга. Об этом сообщает издание Mashable.com.

Tesla выпустила доски для серфинга twitter.com/Tesla

"Маск умеет продавать замечательные фирменные товары, не имеющие общего с основной идеей компании - например, кожаные куртки за 400 долларов, которые изготовлены из той же автомобильной кожи, которая украшает интерьеры Tesla. Теперь Tesla взялась за доски для серфинга, которые будут обработаны углеродным волокном, которое используют для автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск досок для серфинга ограничен. По информации The Verge, Tesla выпустил только 200 досок для серфинга, которые, как ожидается, будут доставлены заказчикам в течение 2-10 недель. Отмечается, что на eBay за такую доску для серфинга придется заплатить от 2 до 5 тыс. долларов.