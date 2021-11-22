Tesla розчарувала: названі найнадійніші автомобілі 2021 року

Авторитетне видання Consumer Reports опублікувало щорічний рейтинг надійності автомобілів. Перше місце зайняла марка Lexus. Вона лише на один бал випередила Mazda, третє місце залишилося за Toyota, далі йдуть Infiniti, а також Buick, Honda та Subaru. У Tesla – лише 27 місце.

Цікаво, що седани, хетчбеки та універсали виявилися значно надійніше кросоверів, позашляховиків і пікапів. Ряд автомобілів підвищили свою середню надійність у 2021 році. Менше проблем стали приносити своїм власникам кросовери Acura, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey, Honda Passport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60 та ін.

З іншого боку, надійність деяких моделей впала. Найсильніше в рейтингу «просіли» Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe і Jeep Gladiator.

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