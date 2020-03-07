Тест Волошина на коронавирус отрицательный

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, которого из-за подозрения на коронавирус чуть ли не насильно отправили проходить соответствующее обследование, по данным СМИ оказался абсолютно здоров.

Народные депутаты могут вздохнуть с облегчением - ни эпидемии коронавируса в парламенте, ни карантина, ни даже дезинфекции здания Верховной Рады ожидать не стоит. Все дело в том, что их коллега, нардеп от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, которого в пятницу, 6 марта, заподозрили в том, что он является носителем коронавируса Covid-19, оказался здоров, что подтвердило медицинское обследование. Об этом на своем канале в Telegram сообщила журналист Соня Кошкина.

В частности, Кошкина заявила, что тесты на коронавирус, которые сдал депутат, показали отрицательный результат.

"Тест Волошина отрицательный. Уже окончательно все проверили. Короновируса нет", - сообщила журналистка.

Вскоре эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил и сам Олег Волошин, написавший о том, что он абсолютно здоров.

"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", - написал нардеп.