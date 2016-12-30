Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson на Подоле - СМИ

Российская компания "Отель Девелопмент" продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко.

Об этом рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании, пишет ЛІГА.net.

Сделку завершили около трех месяцев назад, а ее сумма составила около 10 млн долл., сообщил один из собеседников.

"Отель продан. Имя покупателя не знаю", - сказал заместитель генерального директора компании "Отель Девелопмент" Алексей Нефедов.

Как известно, российская компания "Отель Девелопмент" открыла свой единственный объект в украинской столице - гостиницу Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в конце 2012 года. Для строительства привлекли заемные деньги, 38 млн долл. кредита взяли в Проминвестбанке. Управление отелем собственник передал крупному сетевому оператору - скандинавской Rezidor SAS.

Уже в 2013 году "Отель Девелопмент" выставил объект на продажу. За свой актив он пытался выручить не менее 80 млн долл., рассказывал осведомленный инвестбанкир. Высокая стоимость гостиницы на 163 номера долгое время отпугивала потенциальных инвесторов, но в этом году россияне пошли на уступки.

"Сумма сделки составила до 10 млн долл., это недорого за гостиницу такого уровня", - сообщил собеседник, близкий к сделке.

Отель оформлен на компанию "Веон плюс". Ее учредитель - Wesla Investments Limited с Британских Виргинских островов - остался неизменным. Конечным бенефициаром компании в госреестре сейчас значится гражданин Молдовы Виктор Гараба.

Как пишет издание, в конце лета в руководстве "Веон плюс" произошли знаковые изменения. В августе директором компании стала Оксана Кавицкая. Ее прежнее место работы - киевское ЦКБ "Шхуна", зарегистрированное по улице Петлюры, 30.

В этом же здании находится главный офис ТАСкомбанка Тигипко и целый ряд других компаний бизнесмена. Во время руководства Кавицкой одним из акционеров "Шхуны" в 2016 году были кипрские компании "Лифаза Лимитед" и "Белсис Лимитед".

"Лифаза", к примеру, выступала акционером компании "Мегатрансбудэкспо". Тигипко - ее конечный владелец.

"Белсис Лимитед" наряду с фирмой "Центр фондовых решений" в прошлом году выступала соучредителем одноименной финансовой компании. Ее конечным собственником также значится Тигипко.

"Белсис" еще семь лет назад успела побывать членом ревкомиссии "Днепровагонмаша", который входит в список промышленных предприятий бизнесмена.

Почти десять лет назад Тигипко уже предпринимал попытку стать отельером.

В 2008 году компания "Киев ЖитлоИнвест Менеджмент" планировала построить в Киеве гостиницу Regent (компании Rezidor SAS) по улице Большая Васильковская. Среди ее нынешних учредителей есть та же "Лифаза Лимитед". А экс-директор компании Людмила Назаренко возглавляет набсовет ТАСкомбанка.

Этот проект обсуждался на градостроительном совете Киева, но планы остались планами.